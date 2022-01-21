«Барселона» заинтересована в покупке защитника «Ювентуса»

Бразильский защитник «Ювентуса» Алекс Сандро в летнее трансферное окно может стать игроком «Барселоны». По сведениям источника, итальянский клуб готов вести переговоры о продаже 30-летнего футболиста. Об этом сообщает Fichajes.



Сандро стал игроком «Ювентуса» летом 2015 года, перейдя из «Порту» за € 28 млн. В нынешнем сезоне бразильский футболист в 18 матчах итальянской Серии А отдал одну голевую передачу. Также на его счету одингол в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов.



Контракт Сандро с итальянской командой истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 6 млн.

«Барселона» упустила победу в матче с «Гранадой»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.