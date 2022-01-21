Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» уверен, что подпишет Альвареса в ближайшие дни

«Манчестер Сити» уверен, что подпишет Альвареса в ближайшие дни
Комментарии

Английский «Манчестер Сити» близок к заключению сделки по нападающему «Ривер Плейта» Хулиану Альваресу. Аргентинский клуб просит за футболиста € 16 млн + бонусы, а также обратную аренду до конца сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Альварес является воспитанником «Ривер Плейта». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Аргентины форвард принял участие в 21 матче, забив 18 голов и отдав семь результативных передач. Альварес стал лучшим бомбардиром первенства.

Ранее сообщалось, что Альвареса планирует приобрести «Манчестер Юнайтед».

Новость по теме
«Манчестер Сити» провёл переговоры с агентами лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022