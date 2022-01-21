«Манчестер Сити» уверен, что подпишет Альвареса в ближайшие дни
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Английский «Манчестер Сити» близок к заключению сделки по нападающему «Ривер Плейта» Хулиану Альваресу. Аргентинский клуб просит за футболиста € 16 млн + бонусы, а также обратную аренду до конца сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Альварес является воспитанником «Ривер Плейта». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
В прошедшем розыгрыше чемпионата Аргентины форвард принял участие в 21 матче, забив 18 голов и отдав семь результативных передач. Альварес стал лучшим бомбардиром первенства.
Ранее сообщалось, что Альвареса планирует приобрести «Манчестер Юнайтед».
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