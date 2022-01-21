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Томас Тухель назвал Усмана Дембеле топ-игроком

Томас Тухель назвал Усмана Дембеле топ-игроком
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил ситуацию, которая возникла у «Барселоны» с продлением контракта с Усманом Дембеле.

«Усман — топ-игрок, когда находится на своём хорошем уровне. Мне повезло, что мы пересеклись в Дортмунде. Но это было всего один год. Я был вынужден уехать, он тоже решил покинуть клуб. С тех пор у нас не было очень тесного контакта. Абсолютно не представляю, почему он оказался в такой ситуации с контрактом. Я не знаю подробностей, так что лучше не буду ничего говорить», — цитирует тренера Sky Sports.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. С 2016 года Дембеле вызывается в сборную Франции.

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