Томас Тухель назвал Усмана Дембеле топ-игроком
Поделиться
Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил ситуацию, которая возникла у «Барселоны» с продлением контракта с Усманом Дембеле.
«Усман — топ-игрок, когда находится на своём хорошем уровне. Мне повезло, что мы пересеклись в Дортмунде. Но это было всего один год. Я был вынужден уехать, он тоже решил покинуть клуб. С тех пор у нас не было очень тесного контакта. Абсолютно не представляю, почему он оказался в такой ситуации с контрактом. Я не знаю подробностей, так что лучше не буду ничего говорить», — цитирует тренера Sky Sports.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. С 2016 года Дембеле вызывается в сборную Франции.
Новость по темеУсман Дембеле прокомментировал слухи о своей продаже
Комментарии
- 21 января 2022
-
23:22
-
23:16
-
22:56
-
22:55
-
22:49
-
22:46
-
22:43
-
22:36
-
22:33
-
21:58
-
21:49
-
21:46
-
21:40
-
21:28
-
21:19
-
20:57
-
20:50
-
20:47
-
20:37
-
20:34
-
20:11
-
20:00
-
19:59
-
19:22
-
19:13
-
19:08
-
19:04
-
18:44
-
18:32
-
18:31
-
18:22
-
18:21
-
18:06
-
18:00
-
17:54
Партнерский контент