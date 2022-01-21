«Кристал Пэлас» отказался подписывать полузащитника «Ювентуса»

«Кристал Пэлас» отказался от идеи приглашения в команду полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмси в зимнее трансферное окно, так как этот переход оказался для английской команды дорогим и проблематичным. Об этом сообщает Daily Mail.



Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» находится в списке команд, заинтересованных в 31-летнем валлийском полузащитнике.



Рэмси стал игроком «Ювентуса» в 2019 году, перейдя в команду в статусе свободного агента. Ранее Рэмси выступал за лондонский «Арсенал», «Кардифф» и «Ноттингем Форест». Контракт полузащитника истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рэмси в € 5 млн.

«Брайтон» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью:

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