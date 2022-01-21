«Мальорка» арендовала вратаря «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико перешёл в испанскую «Мальорку» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба на официальном сайте.
28-летний Рико стал игроком «ПСЖ» в 2019 году. Сначала парижане арендовали испанского вратаря у «Севильи» на сезон, а затем выкупили его контракт за € 6 млн. В нынешнем сезоне Рико провёл на поле 22 минуты в одном матче французской Лиги 1. Всего за «ПСЖ» Рико провёл 24 матча, в которых пропустил 16 голов и 14 раз отыграл «на ноль».
Контракт Рико с «ПСЖ» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость испанского вратаря оценивается порталом Transfermarkt в € 5 млн.
«Леванте» одержал первую победу в Примере, обыграв «Мальорку»:
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