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Деспотович сообщил об уходе из «Рубина»

Деспотович сообщил об уходе из «Рубина»
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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович в своём «инстаграме» сообщил, что покинет казанский клуб.

«Как вы уже все знаете, я больше не буду играть за футбольный клуб «Рубин». Хочу всех поблагодарить за очень красивое время, которое я провёл в Казани. Всем от души спасибо», — написал игрок в социальной сети.

Деспотович пришёл в «Рубин» из «Оренбурга» летом 2020 года на правах свободного агента. За казанский клуб он провёл 36 матчей, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Его действующий контракт с «Рубином» рассчитан до 2023 года. Ранее сербский нападающий попрощался с клубом в своём «инстаграме». Форвард выложил соответствующую фотографию в «сториз». Недавно в казанский клуб перешёл Виталий Лисакович.

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