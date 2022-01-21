Источник: завтра Изидор перейдёт в «Локомотив»
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Нападающий «Монако» Вильсон Изидор скоро перейдёт в «Локомотив». Об этом сообщает журналист Лоик Танзи в своём «твиттере».
По информации инсайдера, 21-летний игрок успешно прошел медосмотр перед трансфером. Завтра француз подпишет контракт с «железнодорожниками». Ранее сообщалось, что Исидором также интересуется «Анже», но сам игрок отдаёт предпочтение российскому клубу.
21-летний французский футболист в текущем сезоне провёл восемь матчей за «Монако» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 3 млн. «Локомотив» занимает шестое место в РПЛ. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
Новость по темеФорвард «Монако» Изидор близок к переходу в «Локомотив»
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