«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Боруссии М»

«Ливерпуль» рассматривает возможность подписании полузащитника «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Дениса Закарии. Интерес к 25-летнему полузащитнику также проявляют «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд. Об этом сообщает ESPN.

25-летний Закария перешёл в «Боруссию» из «Янг Бойз» летом 2017 года за € 12 млн. В нынешнем сезоне в 15 матчах немецкой Бундеслиги футболист забил два гола и отдал одну результативную передачу. Закария сообщил, что в конце сезона покинет команду в качестве свободного агента.



Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании швейцарского полузащитника.

«Ливерпуль» дома разгромил «Брентфорд»:

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