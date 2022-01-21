Лисакович провёл первую тренировку в «Рубине»

Новичок «Рубина» Виталий Лисакович провел первую тренировку в казанском клубе. Об этом сообщает «твиттер» татарского клуба.

Лисакович стал игроком «Локомотива» летом 2020 года, перейдя из солигорского «Шахтёра» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах футболист забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт Лисаковича истекал в 2024 году.



Перед этим «Локомотив» расстался ещё с двумя нападающими. Фёдор Смолов перешёл в «Динамо», а с Зе Луишем был разорван контракт. Ранее стало известно, что московский «Локомотив» получит за своего футболиста около € 1 млн. «Локомотив» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (38).