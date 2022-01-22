Рахим Стерлинг был готов перейти в «Барселону»

Нападающий английского «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассматривал вариант с продолжением карьеры в испанской «Барселоне», которая хотела арендовать футболиста. Однако «Барселона» подписала другого форварда из стана «горожан» — Феррана Торреса. Об этом сообщает The Athletic.
Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» всё больше уверено в том, что клубу удастся продлить соглашение с англичанином. У Стерлинга наладились отношения с главным тренером Хосепом Гвардиолой.
Рахим хочет подождать, чтобы посмотреть, сколько игрового времени ему предоставят в ближайшее время. Растущая уверенность клуба в том, что Стерлинг продлит контракт, повлияла на решение «Сити» продать Феррана Торреса в «Барселону».
Ранее сообщалось, что Стерлинг рассматривает вариант с продолжением карьеры в другом клубе из-за недостатка игровой практики в стане «горожан».
Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. С 2012 года Стерлинг вызывается в национальную команду Англии.
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