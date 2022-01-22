«Ювентус» готов предложить за Влаховича € 35 млн и Кулушевски

«Ювентус» заинтересован в подписании нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. Туринцы предлагают за футболиста € 35 млн и полузащитника Деяна Кулушевски. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Ранее появилась информация, что «Арсенал» готов в ближайшее время предложить «фиалкам» € 70 млн за трансфер сербского форварда. Сообщалось, что руководство итальянского клуба готово расстаться с футболистом.



21-летний Влахович стал игроком «Фиорентины» в 2018 году, перейдя из «Партизана» за € 1,95 млн. В нынешнем сезоне сербский нападающий в 21 матче итальянской Серии А забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в трёх матчах Кубка страны.



Контракт Влаховича истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.