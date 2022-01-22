«Арминия» обыграла «Айнтрахт» в чемпионате Германии

Сегодня, 22 января, завершался матч 20-го тура чемпионата Германии между «Арминией» и «Айнтрахтом». Команды встречались на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте (Германия). Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.

Счёт в матче через 5 минут после стартового свистка отрыл Патрик Виммер. На 27-й минуте Алессандро Шёпф

после паса Виммера установил итоговый счёт в матче — 2:0.

Мюнхенская «Бавария» набрала 46 очков в 19 играх чемпионата и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров турнира входят дортмундская «Боруссия» (40) и леверкузенский «Байер» (32). «Арминия» расположилась на 14-м месте, «Айнтрахт» — на восьмой строчке.