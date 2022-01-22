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«Арминия» обыграла «Айнтрахт» в чемпионате Германии

«Арминия» обыграла «Айнтрахт» в чемпионате Германии
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Сегодня, 22 января, завершался матч 20-го тура чемпионата Германии между «Арминией» и «Айнтрахтом». Команды встречались на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте (Германия). Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.

Счёт в матче через 5 минут после стартового свистка отрыл Патрик Виммер. На 27-й минуте Алессандро Шёпф
после паса Виммера установил итоговый счёт в матче — 2:0.

Мюнхенская «Бавария» набрала 46 очков в 19 играх чемпионата и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров турнира входят дортмундская «Боруссия» (40) и леверкузенский «Байер» (32). «Арминия» расположилась на 14-м месте, «Айнтрахт» — на восьмой строчке.

Германия - Бундеслига. 20-й тур
21 января 2022, пятница. 22:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
0 : 2
Арминия
Билефельд
0:1 Виммер – 5'   0:2 Шёпф – 27'
Комментарии
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