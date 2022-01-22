«Верона» обыграла «Болонью» и поднялась на 9-е место в Серии А
Поделиться
Сегодня, 22 января, завершался матч 23-го тура чемпионата Италии между «Вероной» и «Болоньей». Команды играли на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне (Италия). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Счёт в матче на 14-й миунте открыл Риккардо Орсолини после паса Роберто Сориано. На 38-й миунте мяч в сетку ворот соперника отправил Джанлука Капрари, сравняв счёт. За 5 минут до конца основного времени игры Никола Калинич вывел хозяев вперёд, установив итоговый счёт в игре — 2:1.
«Интер» является действующим чемпионом Италии и лидером нынешнего сезона. В активе команды 50 очков. «Верона» благодаря сегодняшней победе поднялась на девятое место в национальном первенстве. «Болонья» осталась на 13-й строчке.
Комментарии
- 22 января 2022
-
00:43
-
00:30
-
00:26
-
00:05
- 21 января 2022
-
23:56
-
23:54
-
23:46
-
23:22
-
23:16
-
22:56
-
22:55
-
22:49
-
22:46
-
22:43
-
22:36
-
22:33
-
21:58
-
21:49
-
21:46
-
21:40
-
21:28
-
21:19
-
20:57
-
20:50
-
20:47
-
20:37
-
20:34
-
20:11
-
20:00
-
19:59
-
19:22
-
19:13
-
19:08
-
19:04
-
18:44
Партнерский контент