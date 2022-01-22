«Верона» обыграла «Болонью» и поднялась на 9-е место в Серии А

Сегодня, 22 января, завершался матч 23-го тура чемпионата Италии между «Вероной» и «Болоньей». Команды играли на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне (Италия). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 14-й миунте открыл Риккардо Орсолини после паса Роберто Сориано. На 38-й миунте мяч в сетку ворот соперника отправил Джанлука Капрари, сравняв счёт. За 5 минут до конца основного времени игры Никола Калинич вывел хозяев вперёд, установив итоговый счёт в игре — 2:1.

«Интер» является действующим чемпионом Италии и лидером нынешнего сезона. В активе команды 50 очков. «Верона» благодаря сегодняшней победе поднялась на девятое место в национальном первенстве. «Болонья» осталась на 13-й строчке.