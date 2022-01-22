Во время матча между «Норвичем» и «Уотфордом» загорелась мачта освещения

Сегодня, 22 января, проходит матч 23-го тура английской Премьер-лиги между «Уотфордом» и «Норвичем». Команды играют на стадионе «Викарэйдж Роуд». Гости ведут со счётом 3:0.

На 61-й минуте возникла проблема с освещением. Произошла вынужденная пауза в игре, так как загорелась мачта освещения. На 72-й минуте встреча возобновилась, хотя одна из мачт практически не горела. Ранее

прошло объявление диктора, которое сообщало об отмене матча. Однако в итоге было принято решение игру возобновить.

На момент написания этой новости «Уотфорд» занимает 17-е место в английском национальном первенстве. У команды Клаудио Раньери 14 очков после 19 игр. «Норвич Сити» располагается строчкой ниже, «канарейки» набрали 13 очков в 21 матче.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.