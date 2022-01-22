«Бетис» разгромил «Эспаньол» в матче чемпионата Испании

Завершился матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором «Эспаньол» встречался с «Бетисом». Игра прошла в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Борха Иглесиас и ещё по разу забивали Гвидо Родригес и Виллиан Жозе. Единственный гол за хозяев забил Рауль де Томас. На 81-й минуте Томас получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.
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Таким образом, «Бетис» одержал вторую победу подряд в чемпионате Испании. «Эспаньол», в свою очередь, продлил серию без побед в Примере до трёх игр.
На данный момент «Бетис» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков. «Эспаньол» занимает 11-е место, набрав 27 очков.
В следующем туре «Бетис» встретится с «Вильярреалом», а «Эспаньол» сыграет с «Атлетиком». Игры пройдут 6 и 7 февраля соответственно.
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