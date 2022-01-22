Форвард «Барселоны» Ансу Фати может перенести операцию после травмы в матче Кубка Испании

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может перенести операцию, сообщает AS.
По данным источника, врачи выступают за то, чтобы игрок подвергся хирургическому вмешательству и окончательно закрыл мышечные рецидивы, от которых он страдает в этом сезоне. Окончательное решение будет принято после встречи с игроком и его родителями.
В том случае, если Фати сделают операцию, он может пропустить около трёх месяцев.
Форвард вышел на замену на 61-й минуте матча с «Атлетиком» (2:3). и покинул поле спустя 35 минут из-за травмы. Уходя с поля, Фати не смог сдержать слёз.
Напомним, в ноябре 2020 года Фати получил тяжёлую травму колена в матче с «Бетисом». Изначально предполагалось, что его возвращение состоится через четыре месяца. Однако из-за проблем с коленом он пропустил всю остававшуюся часть прошлого сезона, а также не смог выступить на Евро-2020. В сентябре 2021 года игрок впервые за 10 месяцев вышел на поле.
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