У хавбека «Наполи» Оунаса возникли проблемы с сердцем после коронавируса

Полузащитник «Наполи» Адам Оунас не сыграл ни одного матча за национальную команду Алжира на Кубке африканских наций из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил главный тренер сборной Джамель Бельмади.
«Мы приняли решение по моему указанию хранить медицинскую тайну о состоянии Адама до сих пор. Он дал положительный результат на COVID-19, и последние тесты, которые мы провели, показали что у него есть проблемы с сердцем», — приводит слова Бельмади Football Italia.
Ранее сообщалось, что нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг испытывает проблемы с сердцем после перенесённого коронавируса.
Оунас выступает за «Наполи» с 2017 года. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Оунас принял участие в 10 матчах в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями. Также на его счету 2 гола в 4 матчах в Лиге Европы.
- 22 января 2022
-
03:39
-
03:16
-
03:00
-
02:16
-
01:59
-
01:32
-
01:15
-
00:56
-
00:43
-
00:30
-
00:26
-
00:05
- 21 января 2022
-
23:56
-
23:54
-
23:46
-
23:22
-
23:16
-
22:56
-
22:55
-
22:49
-
22:46
-
22:43
-
22:36
-
22:33
-
21:58
-
21:49
-
21:46
-
21:40
-
21:28
-
21:19
-
20:57
-
20:50
-
20:47
-
20:37
-
20:34