У хавбека «Наполи» Оунаса возникли проблемы с сердцем после коронавируса

Полузащитник «Наполи» Адам Оунас не сыграл ни одного матча за национальную команду Алжира на Кубке африканских наций из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил главный тренер сборной Джамель Бельмади.

«Мы приняли решение по моему указанию хранить медицинскую тайну о состоянии Адама до сих пор. Он дал положительный результат на COVID-19, и последние тесты, которые мы провели, показали что у него есть проблемы с сердцем», — приводит слова Бельмади Football Italia.

Ранее сообщалось, что нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг испытывает проблемы с сердцем после перенесённого коронавируса.

Оунас выступает за «Наполи» с 2017 года. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Оунас принял участие в 10 матчах в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями. Также на его счету 2 гола в 4 матчах в Лиге Европы.