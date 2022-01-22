В матче «Милан» — «Ювентус» поменяют главного судью

В матче 23-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Миланом» будет произведена смена главного арбитра, сообщает Football Italia.

По данным источника, 46-летний судья Даниэле Орсато не сможет обслужить встречу на «Сан-Сиро». Сообщается, вместо Орсато матч могут обслужить Марко Ди Белло, Давиде Масса или Паоло Валери.

Матч между «Миланом» и «Ювентусом» в Серии A состоится 23 января в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало матча – 22:45 мск.

На данный момент «Милан» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 48 очков. От лидирующего «Интера» команда отстает на два очка. «Ювентус», в свою очередь, находится на пятой строчке турнирного зачета, записав в свой актив 41 очко.