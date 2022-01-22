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Тухель: Чалоба и Джеймс приступили к тренировкам, но не сыграют с «Тоттенхэмом»

Тухель: Чалоба и Джеймс приступили к тренировкам, но не сыграют с «Тоттенхэмом»
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Защитники «Челси» Рис Джеймс и Трево Чалоба восстанавливаются после травм и приступили к тренировкам, но пропустят назначенный на воскресенье матч 23-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом».

«Рис Джеймс вернулся на поле, что является хорошей новостью, но он приступил к индивидуальным тренировкам, так что ему далеко до того, чтобы успеть присоединиться к команде в воскресенье.

Трево Чалоба приступил к командным тренировкам, но он не успевает восстановиться к воскресенью, учитывая уровень, на котором мы играем. Так что в итоге никто не успевает вернуться к следующей игре, и у нас будет тот же состав», — заявил главный тренер «Челси» Томас Тухель, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Чалоба не выступал за «Челси» после первого январского матча АПЛ с «Ливерпулем» (2:2), в котором он усугубил травму подколенного сухожилия, а Джеймс выбыл после домашней игры с «Брайтоном» (1:1) в конце декабря, получив более серьезную травму подколенного сухожилия.

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