Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Переговоры продолжаются». Тухель высказался на тему продления контракта с Рюдигером

«Переговоры продолжаются». Тухель высказался на тему продления контракта с Рюдигером
Комментарии

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель вновь озвучил желание сохранить в команде защитника Антонио Рюдигера, контракт которого с клубом истекает этим летом.

«Я много раз говорил, насколько он важен. Общение и переговоры продолжаются, поэтому новостей нет», — сказал Тухель на пресс-конференции перед матчем с «Тоттенхэмом», сообщает официальный сайт «Челси».

Ранее сообщалось, что руководство клуба предложило защитнику € 135 тыс в неделю, однако игрок не согласился на эти условия. Антонио хотел бы получить по новому контракту более € 55 млн. В подписании Рюдигера летом заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Бавария». Контракт игрока с английским клубом истекает летом 2022 года.

Немецкий защитник выступает за «Челси» с лета 2017 года, перейдя из «Ромы» за € 35 млн. В нынешнем сезоне Рюдигер отметился двумя голами в 25 матчах английской Премьер-лиги.

Новость по теме
Менди: у Тухеля интересная философия и своё видение футбола
Новость по теме
Томас Тухель назвал Усмана Дембеле топ-игроком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022