«Переговоры продолжаются». Тухель высказался на тему продления контракта с Рюдигером

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель вновь озвучил желание сохранить в команде защитника Антонио Рюдигера, контракт которого с клубом истекает этим летом.
«Я много раз говорил, насколько он важен. Общение и переговоры продолжаются, поэтому новостей нет», — сказал Тухель на пресс-конференции перед матчем с «Тоттенхэмом», сообщает официальный сайт «Челси».
Ранее сообщалось, что руководство клуба предложило защитнику € 135 тыс в неделю, однако игрок не согласился на эти условия. Антонио хотел бы получить по новому контракту более € 55 млн. В подписании Рюдигера летом заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Бавария». Контракт игрока с английским клубом истекает летом 2022 года.
Немецкий защитник выступает за «Челси» с лета 2017 года, перейдя из «Ромы» за € 35 млн. В нынешнем сезоне Рюдигер отметился двумя голами в 25 матчах английской Премьер-лиги.
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