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Гиорги Шелия: в последнее время Андрей Семёнов раскрепостился

Гиорги Шелия: в последнее время Андрей Семёнов раскрепостился
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Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал об атмосфере в команде и своих отношениях с одноклубником, защитником сборной России Андреем Семёновым.

«Сейчас мы делим с Семёновым один номер. Раньше он жил с великим Олегом Ивановым. Но после того, как Иванов ушёл, Андрея надо поддержать, поэтому жить с ним приходится мне. В последнее время он раскрепостился. Пусть говорит больше, а мы его во всё поддержим», — рассказал Гиорги Шелия в видеоинтервью пресс-службе «Ахмата».

«Сейчас у нас дружный, боеспособный коллектив, желающий достичь высоких успехов. Чувствуется, что команда живёт одной идеей. Уже на первом тренировочном сборе мы ставим перед собой такие задачи, решать которые надо будет вместе», — охарактеризовал Шелия атмосферу в команде.

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