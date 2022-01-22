Аршавин высказался на тему развития детского футбола в регионах России

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивным вопросам Андрей Аршавин в пятницу, 21 января, принял участие в открытии детского фан-клуба «сине-бело-голубых» в Сургуте.
«Развитие футбола в регионах России — одно из ключевых направлений для ФК «Зенит». Мы хотим, чтобы дети из самых удаленных регионов страны работали с квалифицированными тренерами, пользовались качественной инфраструктурой, имели возможность расти и реализовывать свой талант.
Открытие фан-клуба — первый важный шаг, который повысит интерес ребят к футболу, создаст новое пространство, где они смогут делиться эмоциями и впечатлениями от игры. Но работа только начинается. Мы продолжим работать с «Газпром трансгаз Сургут», чтобы совместными усилиями добиться ощутимых результатов в этом направлении», — цитирует Аршавина официальный сайт «Зенита».
Открытие детского фан-клуба — часть соглашения о партнерстве, заключенного между ФК «Зенит» и «Газпром трансгаз Сургут» в августе 2021 года. Основные цели соглашения — развитие детско-юношеского и профессионального футбола в Сургуте и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
- 22 января 2022
-
06:46
-
06:34
-
06:04
-
05:20
-
04:59
-
04:50
-
04:21
-
04:16
-
03:39
-
03:16
-
03:00
-
02:16
-
01:59
-
01:32
-
01:15
-
00:56
-
00:43
-
00:30
-
00:26
-
00:05
- 21 января 2022
-
23:56
-
23:54
-
23:46
-
23:22
-
23:16
-
22:56
-
22:55
-
22:49
-
22:46
-
22:43
-
22:36
-
22:33
-
21:58
-
21:49
-
21:46