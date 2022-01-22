Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин высказался на тему развития детского футбола в регионах России

Аршавин высказался на тему развития детского футбола в регионах России
Комментарии

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивным вопросам Андрей Аршавин в пятницу, 21 января, принял участие в открытии детского фан-клуба «сине-бело-голубых» в Сургуте.

«Развитие футбола в регионах России — одно из ключевых направлений для ФК «Зенит». Мы хотим, чтобы дети из самых удаленных регионов страны работали с квалифицированными тренерами, пользовались качественной инфраструктурой, имели возможность расти и реализовывать свой талант.

Открытие фан-клуба — первый важный шаг, который повысит интерес ребят к футболу, создаст новое пространство, где они смогут делиться эмоциями и впечатлениями от игры. Но работа только начинается. Мы продолжим работать с «Газпром трансгаз Сургут», чтобы совместными усилиями добиться ощутимых результатов в этом направлении», — цитирует Аршавина официальный сайт «Зенита».

Открытие детского фан-клуба — часть соглашения о партнерстве, заключенного между ФК «Зенит» и «Газпром трансгаз Сургут» в августе 2021 года. Основные цели соглашения — развитие детско-юношеского и профессионального футбола в Сургуте и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

Новость по теме
Аршавин назначен заместителем генерального директора «Зенита»
Новость по теме
Аршавин рассказал, как его сын оказался в академии «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022