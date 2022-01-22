Аршавин высказался на тему развития детского футбола в регионах России

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивным вопросам Андрей Аршавин в пятницу, 21 января, принял участие в открытии детского фан-клуба «сине-бело-голубых» в Сургуте.



«Развитие футбола в регионах России — одно из ключевых направлений для ФК «Зенит». Мы хотим, чтобы дети из самых удаленных регионов страны работали с квалифицированными тренерами, пользовались качественной инфраструктурой, имели возможность расти и реализовывать свой талант.



Открытие фан-клуба — первый важный шаг, который повысит интерес ребят к футболу, создаст новое пространство, где они смогут делиться эмоциями и впечатлениями от игры. Но работа только начинается. Мы продолжим работать с «Газпром трансгаз Сургут», чтобы совместными усилиями добиться ощутимых результатов в этом направлении», — цитирует Аршавина официальный сайт «Зенита».



Открытие детского фан-клуба — часть соглашения о партнерстве, заключенного между ФК «Зенит» и «Газпром трансгаз Сургут» в августе 2021 года. Основные цели соглашения — развитие детско-юношеского и профессионального футбола в Сургуте и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

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