Газизов: новые правила аренды игроков не сильно коснутся клубов из России
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение ФИФА ввести новые правила аренды футболистов. Напомним, изменения в регламенте вступят в силу с июля 2022 года.
«Приняли решение, почему бы нет? Но это, скорее, к большим клубам относится, они скупают футболистов, потом отдают в аренду. «Уфы» это не касается никак. Мне кажется, что российских клубов это не сильно коснётся. Что касается ограничения количества футболистов, которые могут быть отданы в аренду в один клуб, оно логично. Я не думаю, что это коснётся российского футбола. Мы живём уже по своим правилам, у нас введено, что не более двух игроков из одной команды могут перейти в аренду в один клуб», — приводит слова Газизова ТАСС.
Новость по темеФИФА утвердила новые правила аренды футболистов
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