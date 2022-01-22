«Сочи» отправился на второй зимний сбор в Турцию

«Сочи» отправился на второй зимний сбор, который команда проведёт в городе Белек (Турция), сообщает пресс-служба клуба.



Второй тренировочный сбор с основной командой проведут игроки молодёжной команды «Сочи»: вратарь Тимофей Кашинцев, полузащитники Кирилл Чурсин, Максим Хачатрян и Аркадий Солоп, который уже успел отличиться за основную команду в товарищеском матче с «Томью» (4:0).



25 января футболисты «Сочи» проведут свой первый товарищеский матч на втором зимнем сборе. Соперником станет австрийский клуб «Аустрия» из Вены. Начало встречи – в 15:00 мск. В Белеке команда пробудет до 18 февраля, однако первый турецкий сбор закончится уже 3 февраля, после чего игроков ожидает трёхдневная пауза на отдых.

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