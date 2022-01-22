В Бразилии вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для футболистов

Бразильская конфедерация футбола (CBF) вводит новые коронавирусные ограничения в национальном чемпионате, сообщает Reuters.



Согласно новым правилам, принять участие в чемпионате Бразилии 2022 года смогут лишь те футболисты, которые пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции. Клубы уже получили от CBF список новых медицинских требований. Каждый игрок обязан будет предоставить в медицинскую комиссию организации сертификат о вакцинации.



Напомним, новый розыгрыш чемпионата Бразилии начнётся в середине апреля и продлится до ноября. Действующим чемпионом страны является «Атлетико Минейро». Это второй титул для команды. Самым титулованным клубом является «Палмейрас» — на счету команды 10 побед в национальном чемпионате.