Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Бразилии вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для футболистов

В Бразилии вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для футболистов
Комментарии

Бразильская конфедерация футбола (CBF) вводит новые коронавирусные ограничения в национальном чемпионате, сообщает Reuters.

Согласно новым правилам, принять участие в чемпионате Бразилии 2022 года смогут лишь те футболисты, которые пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции. Клубы уже получили от CBF список новых медицинских требований. Каждый игрок обязан будет предоставить в медицинскую комиссию организации сертификат о вакцинации.

Напомним, новый розыгрыш чемпионата Бразилии начнётся в середине апреля и продлится до ноября. Действующим чемпионом страны является «Атлетико Минейро». Это второй титул для команды. Самым титулованным клубом является «Палмейрас» — на счету команды 10 побед в национальном чемпионате.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022