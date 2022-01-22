Джейми Каррагер: Лионель Месси написал мне сообщение и назвал меня ослом

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер рассказал о сообщении, которому ему отправил форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси.

«Месси мной недоволен. В начале сезона я сказал, что не считаю подписание Криштиану Роналду отличным вариантом для «МЮ». Я привёл пример Месси, так как не считаю его переход хорошей сделкой для «ПСЖ». Я сказал об этом в эфире Monday Night Football, а затем получил личное сообщение в «Инстаграме». Мне написал сам Месси.

Я не буду показывать свои личные сообщения, но он просто назвал меня ослом! Месси смотрит Monday Night Football. Надеюсь, эту программу он тоже смотрит, потому что, Лионель, я тебя люблю!» — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.

Видео реакции Роналду на замену:

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