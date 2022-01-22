Ан. Мостовой: у «Спартака» постоянно что-то всплывает. У «Зенита» всё намного стабильнее

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о событиях, происходящих в московском «Спартаке».
«Спартак» — это отдельная история. Чуть ли ни каждый день у них что-то новое всплывает. У нас в этом плане всё, конечно, намного стабильнее. Да, интереснее, когда «Спартак» сильный. С другой стороны, 7:1 тоже приятно их обыгрывать и входить в историю. Но пусть «Спартак» сам разбирается со своими проблемами. Сейчас более-менее стабильные клубы — это «Зенит» и «Динамо». Думаю, это показатель: когда в клубах всё стабильно, без всяких вспышек и горячих новостей, они и идут наверху», — цитирует Мостового «Спорт-экспресс».
Московский «Спартак» после 18 туров РПЛ занимает девятую строчку турнирной таблицы с 23 очками. Лидером соревнований является «Зенит» (38).
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