Гари Невилл: чувствую, что Салаха во всём мире не уважают

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался об отсутствии престижных личных наград у форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Я чувствую, что его не уважают во всём мире. Но сама история Салаха… Когда он только перешёл в «Ливерпуль», я подумал: ну хорошо. А потом он начинает показывать великолепную игру, и я думаю, что это долго не продлится, такой сезон он не повторит. Но потом он проводит ещё один отличный сезон. Его действия за эти 3-4 года, не только индивидуальные, но и командные… Он привёл команду к титулу, помог выиграть Лигу чемпионов.

Я не могу поверить, что его не включают в символические сборные и не дают ему награды. Он лучший футболист в английской Премьер-лиге», — сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Видео гола Мохамеда Салаха в матче с «Челси»:

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