Оскар: «Барселона» хочет моего перехода. Приятно, что такой великий клуб интересуется мной

Полузащитник китайского клуба «Шанхай Порт» Оскар рассказал, что может перейти в «Барселону».



«Барселона» связывалась с моим агентом, клуб знает, что в Китае пауза до марта. Всё возможно, но у клуба сейчас сложный период. Стороны пытаются найти варианты. У «Барселоны» проблемы с регистрацией новых футболистов, к тому же им нужно договориться с моим клубом. Я так понимаю, что «Барселона» хочет, чтобы я присоединился к команде до конца нынешнего сезона. Переговоры всё ещё продолжаются.



Приятно видеть, что такой великий клуб тобой интересуется. Пока переговоры не зашли очень далеко, в этом нет смысла, пока у «Барселоны» есть проблемы с регистрацией новичков, но если они будут решены, то мы с моим агентом готовы к общению и можем что-то придумать. Переход в «Барселону» был бы отличным шагом для моей карьеры», — цитирует Оскара Goal со ссылкой на TNT Brasil.