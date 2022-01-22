Ан. Мостовой: не верю, что Дзюба уйдёт зимой. Для меня это будет странный выбор

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы.
«Этой зимой не верю. Для меня это будет странный выбор. В СМИ какие-то слухи про «Рубин» обсуждались. Знаю, что с Леонидом Викторовичем у них тёплые отношения, но мне кажется, Артёму это сейчас не надо.
Не думаю, что «Рубин» сейчас на коне. У Артёма остается полгода до конца контракта. Надеюсь, что «Зенит» станет чемпионом. Ещё одно чемпионство — логичнее было бы, если бы он остался.
Я помню, летом мы вместе сидели на скамейке. Вместе выходили, вместе разминались, хорошо сдружились за этот промежуток времени. Конечно, есть злость, обида какая-то. Ты бесишься, тебе не нравится всё это. Думаешь, что нужно исправить. Главное — на эмоциях ничего не делать, это я запомнил. У меня, слава богу, всё нормально, справляюсь», — цитирует Мостового «Спорт-экспресс».
- 22 января 2022
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