Карпин поделился впечатлениями от посещения сбора «Локомотива»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как провёл время на сборах с московским «Локомотивом».
«Поговорил с ребятами, большие впечатления от разговоров. С Бариновым, Жемалетдиновым. Магкеев, понятно, ещё не готов, пока даже не поле не тренируется. Первые дни сборов, все в разобранном состоянии. Рано, чтобы что-то конкретное для футбола увидеть.
Общались больше не за жизнь, а про футбол. Они готовятся. Про футбол — как готовятся, к чему готовятся.
Не поехал смотреть на ЦСКА, потому что далековато. Там Виктор Савельевич прибыл. Он будет смотреть и ЦСКА. И в Португалию на «Зенит» собирается на турнир. Так что и до Португалии либо он, либо мы вместе доедем. Посмотрим», — цитирует Карпина «Спорт-экспресс».
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