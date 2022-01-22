Валерий Карпин прокомментировал назначение Фарке на пост главного тренера «Краснодара»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал назначение Даниэля Фарке на пост наставника «Краснодара».
«Так уже было в каком-то году, что много было тренеров-иностранцев, потом всё вернулось, стало много русских и мало тренеров-иностранцев. Периодически это всё меняется, через какое-то время будет больше русских тренеров. Мода. Больше мода.
Как прошла встреча с «Краснодаром»? Так же, как и со всеми. Поговорили, познакомился с главным тренером. Познакомились, поздоровались. Привет, как дела, удачи. Вы хотите, чтобы я с ним футбол разбирал? Конечно, нет», — цитирует Карпина «Спорт-экспресс».
О назначении Фарке стало известно 13 января. Он заменил на должности главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко, который был уволен в начале января.
Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре прошлого года. Немецкий специалист руководил командой с 2017 года.
- 22 января 2022
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