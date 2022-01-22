Карпин ответил на вопрос о вероятности возвращения Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вероятности возвращения нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в состав национальной команды.



«Дзюба сказал, что готов пойти навстречу сборной. Что это значит? Я не знаю. Что это за формулировка? Он футболист «Зенита», пускай тренируется и играет. Каждый должен заниматься своим делом.



Каждый должен заниматься своим делом. Футболисты — тренироваться и играть, а тренеры — тренировать и выбирать игроков», — цитирует Карпина «Спорт-экспресс».



Ранее Дзюба заявил, что хотел бы вернуться в состав сборной России по футболу. Напомним, стыковой матч со сборной Польши состоится 24 марта 2022 года. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция – Чехия. Эта игра также станет домашней. Национальная команда, которая пройдёт обе стадии, попадёт в основной раунд мундиаля. Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.