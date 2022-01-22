Тренер «Фиорентины» — о будущем Влаховича: не могу дождаться закрытия трансферного окна

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался о будущем нападающего Душана Влаховича.



«Я вижу Душана каждый день. Как всегда, я слышу очень много слухов о будущем Влаховича, но ничего не изменилось. Не могу дождаться закрытия зимнего трансферного окна», — приводит слова Итальяно журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



21-летний Влахович стал игроком «Фиорентины» в 2018 году, перейдя из «Партизана» за € 1,95 млн. В нынешнем сезоне сербский нападающий в 21 матче итальянской Серии А забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в трёх матчах Кубка страны.



Контракт Влаховича истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.

Новость по теме «Ювентус» готов предложить за Влаховича € 35 млн и Кулушевски