Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе «ПСЖ»

Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе «ПСЖ»
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе приступил к тренировкам в общей группе клуба, сообщает L'Equipe.

Французский форвард пропустил командные занятия, проходившие на этой неделе, из-за болей в левой приводящей мышце. Накануне Мбаппе прошёл медицинское обследование.

Ранее стало известно, что парижане сделали Килиану Мбаппе внушительное предложение, включающее в себя двухлетний контракт на очень выгодных для футболиста условиях. Отмечается, что француз и его представители уведомили клуб, что решение о дальнейшем сотрудничестве не будет принято до лета, так как нападающий стремится полностью сосредоточиться на текущем сезоне. В мадридском «Реале» уверены, что Килиан Мбаппе продолжит карьеру в Испании.

Новость по теме
«ПСЖ» сообщил о травме Мбаппе и назвал сроки восстановления Неймара
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022