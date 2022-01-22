Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе «ПСЖ»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе приступил к тренировкам в общей группе клуба, сообщает L'Equipe.
Французский форвард пропустил командные занятия, проходившие на этой неделе, из-за болей в левой приводящей мышце. Накануне Мбаппе прошёл медицинское обследование.
Ранее стало известно, что парижане сделали Килиану Мбаппе внушительное предложение, включающее в себя двухлетний контракт на очень выгодных для футболиста условиях. Отмечается, что француз и его представители уведомили клуб, что решение о дальнейшем сотрудничестве не будет принято до лета, так как нападающий стремится полностью сосредоточиться на текущем сезоне. В мадридском «Реале» уверены, что Килиан Мбаппе продолжит карьеру в Испании.
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