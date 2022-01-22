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«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
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Сегодня, 22 января, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестер. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Джонатан Мосс. Ему будут помогать ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Майкл Солсбери.

«Вест Хэм Юнайтед» набрал 37 очков в 22 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (35) находится на 7-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.

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