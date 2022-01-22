«Лидс Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Поделиться
Сегодня, 22 января, состоится матч «Лидс Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крис Кавана. Ему будут помогать ассистенты Дэниел Кук и Гарри Леннард. Резервный рефери – Дэвид Кут.
«Лидс Юнайтед» набрал 22 очка в 20 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (12) находится на 19-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.
Комментарии
- 22 января 2022
-
16:07
-
16:02
-
15:57
-
15:56
-
15:53
-
15:30
-
15:24
-
15:15
-
15:02
-
15:00
-
14:50
-
14:26
-
14:20
-
13:55
-
13:51
-
13:29
-
13:08
-
12:58
-
12:39
-
12:37
-
12:30
-
12:30
-
12:27
-
12:22
-
12:21
-
12:17
-
12:16
-
12:03
-
11:54
-
11:47
-
11:35
-
11:18
-
10:59
-
10:56
-
10:41
Партнерский контент