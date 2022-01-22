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«Лидс Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Лидс Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
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Сегодня, 22 января, состоится матч «Лидс Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крис Кавана. Ему будут помогать ассистенты Дэниел Кук и Гарри Леннард. Резервный рефери – Дэвид Кут.

«Лидс Юнайтед» набрал 22 очка в 20 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (12) находится на 19-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.

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