Чернов: с бразильцами в «Зените» Сергееву делать ничего не надо, чтобы забить

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал переход нападающего Ивана Сергеева в «Зенит».



«Думаю, каждый из нашей команды достоин играть в топ-клубах. Что касается Сергеева и Пруцева, они готовы конкурировать там с ребятами на равных. Пройдут адаптацию, и в сезоне мы уже увидим тот футбол, который они показывали в «Крыльях». «Зенит» создаёт много моментов, много забивает, и команды против них играют в более закрытый футбол. С бразильцами Ваньку даже ничего делать не надо будет, забьёт голы», — цитирует Чернова «РБ-Спорт».



В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Иван забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне у футболиста 20 матчей, восемь голов и шесть результативных передач.

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