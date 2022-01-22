Рангник — о замене Роналду: любой тренер хочет, чтобы всё было не так эмоционально

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о реакции форварда Криштиану Роналду на замену в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:1).



«Я вовсе не интерпретировал это так, будто он бросает мне вызов. Он просто слишком эмоционально показал, что не рад замене.



Такое происходит не в первый раз. Когда Фергюсон или другие тренеры меняли его, ситуация была похожей. Это показывает, что дело не в тренере, а его в амбициях и желании остаться на поле.



Если Криштиану через несколько лет станет тренером, то он сам пройдёт через подобное. Я его не виню, но любой наставник хочет, чтобы всё было не так эмоционально, особенно перед телекамерами.



Не думаю, что это пойдёт кому-то на пользу — ни ему, ни одноклубникам. Но всё-таки это эмоциональный вид спорта. Игроки могут быть эмоциональны, но я не принимаю это близко к сердцу», — цитирует Рангника Sky Sports.

Реакция Роналду на собственную замену в матче «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.