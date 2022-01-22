Томас Цорн прокомментировал переход Вильсона Исидора в «Локомотив»
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Спортивный директор Томас Цорн прокомментировал подписание контракта с нападающим «Монако» Вильсоном Исидором.
«Было нелегко уговорить Исидора на переход в «Локомотив». Им также довольно конкретно интересовались другие клубы из высшего дивизиона Франции, но мы смогли найти правильные доводы и Исидор поверил в наш проект. Мы продолжаем работу по подписанию новых игроков, укрепляем линию нападения. К команде уже присоединился Кухта и следующим в списке наших новичков стал французский нападающий из «Монако», — цитирует Цорна пресс-служба «Монако».
Ранее нападающий «Монако» Вильсон Исидор подписал контракт с «Локомотивом». Соглашение футболиста с клубом рассчитано на 4,5 года. Форвард будет выступать за «Локомотив» под 19-м номером.
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