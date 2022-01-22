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Вратарь сборной Германии может продолжить карьеру в «Ньюкасле»

Вратарь сборной Германии может продолжить карьеру в «Ньюкасле»
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Вратарь «Арсенала» и сборной Германии Бернд Лено может сменить команду. В услугах 29-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Sky Sports.

По информации источника, переход немца в стан «сорок» наиболее вероятен в летнее трансферное окно.

29-летний немецкий футболист проиграл конкуренцию Аарону Рамсдейлу и в нынешнем сезоне провёл лишь семь матчей во всех турнирах, пропустил 11 голов и дважды сыграл «на ноль».

Лено стал вратарём «Арсенала» летом 2018 года, перейдя из «Байера» за € 25 млн. Всего за английскую команду вратарь провёл 124 матча, в которых пропустил 145 голов и 36 раз играл «на ноль». Контракт Лено с «Арсеналом» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 16 млн.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:

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