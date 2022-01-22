Хавбек «Эвертона» в падении порвал футболку игрока «Астон Виллы». Видео

Сегодня, 22 января, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимает «Астон Виллу».



На 11-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмси столкнулся с футболистом «Эвертона» Абдулайе Дукуре, после чего француз упал на газон. В момент падения игрок «ирисок» зацепился за футболку Рэмси, чтобы не упасть, но вместо этого порвал её. После данного эпизода футболисту понадобилась новая футболка.

Видео эпизода:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Астон Вилла».



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон. Ему помогают ассистенты Саймон Беннетт и Ричард Уэст. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.



«Астон Вилла» набрала 23 очка в 20 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (19) находится на 16-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.