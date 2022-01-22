«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» объявили стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед» на матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед».



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Варан, Магуайр, Дало, Фернандеш, Мактоминей, Фред, Эланга, Роналду, Гринвуд.



Запасные: Хендерсон, Джонс, Лингард, Мата, Матич, ван де Бек, Кавани, Марсьяль, Рашфорд.



«Вест Хэм»: Ареола, Крессуэлл, Зума, Доусон, Цоуфал, Соучек, Райс, Форнальс, Лансини, Антонио, Боуэн.



Запасные: Рэндольф, Диоп, Фредерикс, Джонсон, Масуаку, Крал, Ноубл, Влашич, Ярмоленко.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Джонатан Мосс. Ему будут помогать ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Майкл Солсбери.