«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» объявили стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед» на матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Варан, Магуайр, Дало, Фернандеш, Мактоминей, Фред, Эланга, Роналду, Гринвуд.
Запасные: Хендерсон, Джонс, Лингард, Мата, Матич, ван де Бек, Кавани, Марсьяль, Рашфорд.
«Вест Хэм»: Ареола, Крессуэлл, Зума, Доусон, Цоуфал, Соучек, Райс, Форнальс, Лансини, Антонио, Боуэн.
Запасные: Рэндольф, Диоп, Фредерикс, Джонсон, Масуаку, Крал, Ноубл, Влашич, Ярмоленко.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Джонатан Мосс. Ему будут помогать ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Майкл Солсбери.
- 22 января 2022
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