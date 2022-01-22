«Сочи» сыграет с «Рубином» и «Динамо» на сборах в Турции

«Сочи» объявил соперников команды по товарищеским матчам на сборах в Турции, сообщает пресс-служба клуба.



25 января команда Владимира Федотова сыграет против «Аустрии» из Вены, а после проведёт три игры с российскими соперниками: 29 января сыграет с калининградской «Балтикой», 2 февраля — с «Рубином», а 10 февраля — с московским «Динамо». Затем «Сочи» ждут матчи с «Тоболом» из Костаная и краснодарской «Кубанью» (обе игры пройдут 14 февраля). Футболисты завершат сборы игрой с «Кайратом» 18 февраля.



В Белеке команда пробудет до 18 февраля, однако первый турецкий сбор закончится уже 3 февраля, после чего игроков ожидает трёхдневная пауза на отдых.



После 18 туров в чемпионате России «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков. 26 февраля подопечные Владимира Федотова на своём поле встретятся с тульским «Арсеналом».

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