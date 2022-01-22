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«Лидс» — «Ньюкасл»: стартовые составы команд на матч чемпионата Англии

«Лидс» — «Ньюкасл»: стартовые составы команд на матч чемпионата Англии
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Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед» на матч 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед».

«Лидс»: Меслье, Даллас, Стрёйк, Льоренте, Эйлинг, Кох, Харрисон, Клих, Родриго, Рафинья, Джеймс.

Запасные: Клессон, Ельде, Мур, Бейт, Кеннех, Маккарон, Маккинстри, Джелхардт, Робертс.

«Ньюкасл»: Дубравка, Дамметт, Шер, Ласселлс, Триппьер, Шелви, Уиллок, Сент-Максимен, Фрейзер, Жоэлинтон, Вуд.

Запасные: Дарлоу, Кларк, Льюис, Манкильо, Альмирон, Хендрик, Лонгстафф, Мёрфи, Гейл.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крис Кавана. Ему будут помогать ассистенты Дэниел Кук и Гарри Леннард. Резервный рефери – Дэвид Кут.

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