«Лидс» — «Ньюкасл»: стартовые составы команд на матч чемпионата Англии

Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед» на матч 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед».



«Лидс»: Меслье, Даллас, Стрёйк, Льоренте, Эйлинг, Кох, Харрисон, Клих, Родриго, Рафинья, Джеймс.



Запасные: Клессон, Ельде, Мур, Бейт, Кеннех, Маккарон, Маккинстри, Джелхардт, Робертс.



«Ньюкасл»: Дубравка, Дамметт, Шер, Ласселлс, Триппьер, Шелви, Уиллок, Сент-Максимен, Фрейзер, Жоэлинтон, Вуд.



Запасные: Дарлоу, Кларк, Льюис, Манкильо, Альмирон, Хендрик, Лонгстафф, Мёрфи, Гейл.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крис Кавана. Ему будут помогать ассистенты Дэниел Кук и Гарри Леннард. Резервный рефери – Дэвид Кут.