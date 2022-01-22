«Брентфорд» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 23-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Брентфорда» и «Вулверхэмптона» на матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Вулверхэмптон».
«Брентфорд»: Лёссль, Пиннок, Янссон, Аер, Генри, Янельт, Нёргор, Йенсен, Канос, Тони, Мбемо.
Запасные: Фернандес, Сёренсен, Расмуссен, Стевенс, Баптист, Бидструп, Форсс, Годдос, Висса.
«Вулверхэмптон»: де Са, Гомеш, Коуди, Килман, Айт Нури, Дендонкер, Семеду, Моутинью, Невеш, Каштелу, Силва.
Запасные: Радди, Хувер, Марсал, Жордау, Кандл, Гилз, Тринкан, Оливейра, Траоре.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Питер Бэнкс. Ему будут помогать ассистенты Нил Дэвис и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.
- 22 января 2022
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