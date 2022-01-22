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Карпин присутствует на товарищеском матче «Зенита»

Карпин присутствует на товарищеском матче «Зенита»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил товарищеский матч между «Зенитом» и «Ботевом», который проходит в рамках зимних сборов российской команды в Дубае.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что наставник сборной России прилетел на сборы в испанскую Марбелью вместе со своей бывшей командой — «Ростовом». Также Карпин в этом городе посетил расположение московского «Локомотива».

24 марта сборная России проведёт домашний матч полуфинала стыкового турнира за право выхода на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Соперником команды Карпина станет сборная Польши. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники». Победитель матча встретится со сборной Швеции или Чехии. Если Россия обыграет Польшу, то и второй матч она проведёт в «Лужниках» 29 марта.

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