Карпин присутствует на товарищеском матче «Зенита»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил товарищеский матч между «Зенитом» и «Ботевом», который проходит в рамках зимних сборов российской команды в Дубае.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что наставник сборной России прилетел на сборы в испанскую Марбелью вместе со своей бывшей командой — «Ростовом». Также Карпин в этом городе посетил расположение московского «Локомотива».
24 марта сборная России проведёт домашний матч полуфинала стыкового турнира за право выхода на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Соперником команды Карпина станет сборная Польши. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники». Победитель матча встретится со сборной Швеции или Чехии. Если Россия обыграет Польшу, то и второй матч она проведёт в «Лужниках» 29 марта.
Новость по темеВалерий Карпин прилетел на сборы с «Ростовом»
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