Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» упустил победу над «Ботевом», дважды пропустив с пенальти

«Зенит» упустил победу над «Ботевом», дважды пропустив с пенальти
Комментарии

Сегодня, 22 января, на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) встречались российский «Зенит» и болгарский «Ботев». Игра завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 6-й минуте «Ботев» получил право на пенальти: к мячу подошёл полузащитник Тодор Неделев и открыл счёт в матче. Нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 31-й минуте сравнял счёт. На 53-й минуте полузащитник Магомед Оздоев вывел сине-бело-голубых вперёд. На 79-й минуте «Ботев» вновь получил право на исполнение пенальти, который реализовал Маркиньос. Отметим, что матч проходил в формате двух таймов по 40 минут. В конце матча состоялась стычка между игроками обоих клубов, которая и ознаменовала окончание встречи.

Следующим соперником команды Семака станет «Жилина». Встреча между командами состоится 25 января и начнётся в 10:00 мск. В первом матче на сборах «Зенит» разгромил «Эмирейтс» (3:0).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
22 января 2022, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 2
Ботев П
Пловдив, Болгария
0:1 Неделев – 6' (пен)   1:1 Дзюба – 31'   2:1 Оздоев – 53'   2:2 Маркиньос – 79' (пен)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022