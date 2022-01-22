«Зенит» упустил победу над «Ботевом», дважды пропустив с пенальти

Сегодня, 22 января, на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) встречались российский «Зенит» и болгарский «Ботев». Игра завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 6-й минуте «Ботев» получил право на пенальти: к мячу подошёл полузащитник Тодор Неделев и открыл счёт в матче. Нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 31-й минуте сравнял счёт. На 53-й минуте полузащитник Магомед Оздоев вывел сине-бело-голубых вперёд. На 79-й минуте «Ботев» вновь получил право на исполнение пенальти, который реализовал Маркиньос. Отметим, что матч проходил в формате двух таймов по 40 минут. В конце матча состоялась стычка между игроками обоих клубов, которая и ознаменовала окончание встречи.



Следующим соперником команды Семака станет «Жилина». Встреча между командами состоится 25 января и начнётся в 10:00 мск. В первом матче на сборах «Зенит» разгромил «Эмирейтс» (3:0).