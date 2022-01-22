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«Эвертон» потерпел поражение от «Астон Виллы» в первом матче после ухода Бенитеса

«Эвертон» потерпел поражение от «Астон Виллы» в первом матче после ухода Бенитеса
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Сегодня, 22 января, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Астон Виллу». Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в добавленное к первому тайму время. Отличился полузащитник Эмилиано Буэндия, ему ассистировал Лука Динь.

Гол Буэндии:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Крейг Поусон. Ему помогали ассистенты Саймон Беннетт и Ричард Уэст. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.

Данная игра стала первой для «Эвертона» после ухода Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера «ирисок». 16 января испанец был отправлен в отставку.

«Астон Вилла» набрала 26 очков в 21 матче и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (19) находится на 16-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.

Англия - Премьер-лига. 23-й тур
22 января 2022, суббота. 15:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Буэндия – 45+3'
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