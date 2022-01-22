«Эвертон» потерпел поражение от «Астон Виллы» в первом матче после ухода Бенитеса

Сегодня, 22 января, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Астон Виллу». Гости одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в добавленное к первому тайму время. Отличился полузащитник Эмилиано Буэндия, ему ассистировал Лука Динь.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Крейг Поусон. Ему помогали ассистенты Саймон Беннетт и Ричард Уэст. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.
Данная игра стала первой для «Эвертона» после ухода Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера «ирисок». 16 января испанец был отправлен в отставку.
«Астон Вилла» набрала 26 очков в 21 матче и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (19) находится на 16-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.
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