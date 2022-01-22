Эриксен тренировался с молодёжной командой «Аякса». Игрок хочет в АПЛ

Бывший полузащитник «Аякса» Кристиан Эриксен тренировался вместе с молодёжной командой нидерландского клуба в один из дней на прошлой неделе. Об этом сообщает De Telegraaf.



По сведениям источника, хавбек, находящийся в статусе свободного агента, сам попросил о такой возможности. Его присутствие на тренировке «Аякса» было разовым, Эриксен хочет выступать в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил агент игрока Мартин Шутс.



«Кристиан хочет играть в чемпионате Англии, и я ожидаю, что это произойдёт. Он хочет перейти в клуб, где будет играть как можно больше. Чтобы получить шанс сыграть на чемпионате мира, он должен быть в форме и быть в деле на самом высоком уровне», — заявил Шутс.



Ранее сообщалось, что «Брентфорд» предложил Эриксену контракт, рассчитанный на полгода с возможностью продления ещё на один сезон.

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